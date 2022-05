Da grande ex attaccante, Vieri, infine, si esprime sulla crescita di Lautaro Martinez: "Fare gol è sempre difficile in ogni campionato, lo dico perché io ne ho provati tre. Quest'anno ha dimostrato di essere a un livello superiore rispetto alle altre stagioni, è stato più continuo e infatti ha fatto più gol. Lautaro sta dimostrando di essere in un momento molto importante della sua carriera".