Intervenuto come di consueto nel corso della ‘Bobo TV’, Christian Vieri parla così della questione legata al futuro di Milan Skriniar: “Io non so se Skriniar va o meno, l’Inter non può perdere un giocatore a zero a giugno, sono tanti soldi persi. L’Inter deve farsi dire prima da un giocatore se vuole restare o no perché ha bisogno di prendere quei 50-60 milioni di euro. Non è difficile, o rimani o non rimani, non puoi impazzire. Se vuole andare via allora si levi dai coglioni. Non puoi farlo arrivare in scadenza, devi risolverle prima queste situazioni”.