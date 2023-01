"L''Inter nella passata stagione si è 'salvata' vincendo due coppe (Supercoppa italiana e Coppa Italia, ndr) che hanno spostato il discorso sullo scudetto perso. Poi è vero che hanno lottato fino all'ultima giornata, ma quest'anno no: per me, la squadra di Inzaghi doveva essere lì a due punti dal Napoli, pronta ad approfittare degli errori. Ha perso troppi punti". Lo ha detto Christian Vieri, durante il classico appuntamento con la Bobo Tv, in onda sul suo canale Twitch.