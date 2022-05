Approfondimento su Inter-Empoli 4-2 durante il consueto appuntamento del lunedì con la 'Bobo Tv', sul canale Twitch di Christian Vieri. Che prende la parola per dire la sua sulla gara che ha visto in prima fila a San Siro: "L'Empoli gioca bene, infatti era salvo a Natale. Dal vivo è divertente vederlo giocare, poi con questa Inter non c'è partita, è stata tosta venerdì sera: ha fatto 4 gol in rimonta ma poteva farne 6-7. Detto questo, complimenti alla squadra di Andreazzoli; a San Siro si percepiva il nervosismo sul 2-0, tutti si chiedevano cosa stesse succedendo. Segnato il 2-1, i nerazzurri hanno dominato, sono stati bravi perché non era facile riprenderla. San Siro era una bolgia, i tifosi ti spingono in queste occasioni. Di queste partite ho nostalgia, infatti devo stare a casa perché mi sono emozionato", ha concluso ridendo l'ex attaccante.