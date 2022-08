Giuseppe Marotta, ad dell'Inter e presidente Adise, ha tagliato pochi minuti fa il nastro che dà il via agli ultimi tre giorni del calciomercato all'Hotel Gallia di Piazza Duca d'Aosta. Come sempre accade, infatti, le ultime ore di trattative avverranno non solo via telefono ma anche con il conforto della sede scelta dagli organizzatori.