Mentre l'Inter ci ricorda i tre Campioni d'Italia questa sera presenti alla Cerimonia del Pallone d'Oro con tanto di selfie social che ritrae il candidato in lizza, Lautaro Martinez al fianco di Yann Sommer e Hakan Calhanoglu, partiti per Parigi insieme al Capitano e di testimonianza video del viaggio, Olé ci mostra le immagini dell'arrivo dell'attaccante al Theatre du Chatelet, dove andrà a breve in scena la cerimonia di premiazione.