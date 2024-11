Nel post partita di Inter-Arsenal, Simone Inzaghi si è presentato in zona mix. Ecco le dichiarazioni del mister raccolte dal nostro inviato. "L'Inter ha un piano B, ha giocato contro una squadra fortissima, tranne sulle palle inattive, ma lo sapevamo, ha rischiato poco. Ci siamo difesi tutti assieme quando bisognava farlo. Abbiamo colpito anche una traversa clamorosa di Dumfries".

Hai cambiato 5 su 11, c'è anche una capacità di gestire gli impegni ora...

"Quando dico che ho 23 titolari non è una frase fatta, lo penso davvero. Abbiamo avuto qualche problemino, non ho fatto come avrei voluto fare. Ci siamo ritrovati a questa partita con diversi giocatori affaticati. Non c'era nessun problema, lo sapevo che erano tutti pronti. Non mi serviva la partita di questa sera"



Bisseck aveva un problema ma ha fatto un partitone...

"Aveva uno stiramentino al costato, lunedì non si è allenato, martedì si è allenato bene con un'infiltrazione. Ha stretto i denti, al primo tempo aveva la borsa del ghiaccio. Lo abbiamo visto che giocatore è, ha tutta la mia fiducia per come si allena".



E ora c'è il Napoli...

"Domenica ci sarà la sfida tra la prima e la seconda. Conta relativamente la classifica dopo 11 giornate, sarà una partita impegnativa. Sono fiducioso, stasera non ci sono stati problemi. Avrò tutti a disposizione tranne Augusto".