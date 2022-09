Sebastiano Esposito torna al gol, e che gol. Ma purtroppo per il ragazzo di scuola Inter, non è sufficiente la gemma trovata al minuto 70 per evitare all'Anderlecht di uscire sconfitto dal campo del Westerlo nella gara valida per l'ottava giornata della Pro League belga. Esposito ha impattato l'iniziale rete del vantaggio firmata da Igor Vetokele dopo sei minuti di match con un numero in area a ubriacare un difensore prima di piazzare in rete con un perfido piatto destro in diagonale. Ma a sette minuti dal novantesimo, Halil Akbunar spegne le velleità dei biancomalva firmando il 2-1. Anderlecht che annaspa in nona posizione in classifica, distante ben 11 punti dalla capolista Anversa.