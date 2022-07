C'è preoccupazione che possa partire qualcuno come Skriniar?

"Milan ha avuto una crescita importante come altri, merito del singolo ma anche della squadra che si è messa a disposizione del singolo, e come squadra abbiamo raggiunto tanti obiettivi. Spero che Milan non vada via e che lo zoccolo duro della squadra rimanga questo perché ci sono dei grandi giocatori".

Cosa hai pensato qando hai rivisto Romelu?

"Gli ho detto bentornato, ci vedeva che teneva alla squadra e ai tifosi. Ha lascitao grandi ricordi ma è il passato e ora non conta più nulla. Cosa ho detto ai nuovi? Insieme a Samir sono qui da più tempo, gli ho detto che ci sono tanti giocatori che vogliono questa maglia e ogni giorno bisogna dimostrare di meritarla. Asllani è giovane, diamogli il tempo di crescere ed entrare in squadra. E' un grande acquisto come gli altri".

Sei pronto a chiudere la carriera all'Inter?

"E' ancora presto, è vero che ho qualche capello bianco ma è presto per pensarci".