Edoardo Bove si è recato al Viola Park per salutare i compagni di squadra e lo staff della Fiorentina. Il centrocampista azzurro, dopo l'operazione per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, è entrato nel centro sportivo accompagnato dal compagno Cataldi. Per lui tanti applausi. Per il futuro ci sarà tempo di risposte, ora è il momento di sorridere.

Ecco le immagini pubblicate dalla Fiorentina.