C'era uno spettatore speciale al Monumental ad assistere alla vittoria del Colo Colo contro l'Inter de Porto Alegre negli ottavi di finale della Copa Sudamericana: sugli spalti c'era infatti anche Arturo Vidal, al quale i tifosi del club cileno hanno dedicato numerosi cori implorandolo di tornare a vestire la maglia del club. La presenza di Vidal non era probabilmente casuale, visto che, secondo ESPN , vista anche la presenza di Fernando Felicevich, suo agente, alla fine della partita c'è stato un incontro tra le parti, magari per discutere proprio di un eventuale accordo col Cacique .

Sempre su ESPN ha parlato Marcelo Barticciotto, ex giocatore del Colo Colo oggi pundit dell'emittente, che ha svelato: "Arturo Vidal ed Esteban Paredes sono venuti a salutarci in cabina. Ho cercato di strappare ad Arturo qualcosa dal suo futuro ed era con il suo rappresentante. Lui mi ha detto: 'Dipende da lui', indicando il suo agente. Penso che ritorni in Sud America".