Dopo l'ufficialità, arrivata durante la notte (ora italiana), di Vidal al Flamengo, la Nazionale cilena celebra il trasferimento: "Il 'Re' va in Brasile! Congratulazioni Arturo Vidal per il tuo passaggio al Flamengo. Ti auguriamo tanto successo e ci auguriamo tu sia molto felice nel tuo nuovo club. Continua a vincere titoli" si legge nel Tweet di in bocca al lupo della Roja.