Uno deiprofili che l'Inter cercherà nel prossimo mercato estivo sarà probabilmente un vice-Brozovic. La conferma arriva dalle parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. "Sappiamo - dice - dell'importanza che ha Brozovic. Sfortunatamente è mancato per un periodo è coinciso con quello meno brillante della squadra. Ci sono state partite in cui ha giocato Barella, poi Vecino e Calhanoglu. Anche Vidal molto bene negli ultimi minuti a Liverpool. Sappiamo che è un ruolo in cui alle spalle di Marcelo abbiamo mezzeali più che play, ma hanno dato il massimo. Con la società se n'è parlato e probabilmente prenderemo qualcuno, ma adesso non mi interessa perché abbiamo 40 giorni da fare nel migliore dei modi".