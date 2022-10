C'è anche Martin Satriano nel listone dei 56 giocatori pre-convocati da Diego Alonso, ct dell'Uruguay, in vista del Mondiali in Qatar ormai alle porte. L'attaccante di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito all'Empoli, conserva dunque una piccola speranza di essere aggregato alla comitiva dopo aver fatto l'esordio assoluto nella Celeste nel test match contro il Canada del 27 settembre scorso.