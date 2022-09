Torna il campionato di Serie A con l'Inter che sabato affronterà la Roma a San Siro nel match valido per l'ottava giornata. Alla vigilia della partita, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa alle ore 14 di venerdì 30 settembre. FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale delle parole del tecnico nerazzurro.