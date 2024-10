Appuntamento di lusso domenica a San Siro, dove alle 18 andrà in scena il derby d'Italia tra Inter e Juve. Per l'occasione, alla vigilia, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti nella sala conferenze del 'BPER Training Centre di Appiano Gentile' anticipando i temi del big match della nona giornata e non solo. Potrete seguire le parole del tecnico nerazzurro dalle 12.30 attraverso il live testuale su FcInternews.it o su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club.