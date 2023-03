San Siro è pronto a tingersi nuovamente di nerazzurro sabato 1° aprile, alle ore 18, per la gara contro la Fiorentina che aprirà il ricco programma di un mese di fuoco per l'Inter: allo stadio, fa sapere il club milanese, sono attesi oltre 70mila spettatori. "Restano ancora le ultimissime disponibilità tra i vari settori dello stadio, i biglietti sono ancora in vendita libera su inter.it/tickets", si legge sul sito.