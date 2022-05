"Certi giocatori sono difficili da trattenere, per esempio Dimarco l'anno scorso spinse per tornare all'Inter. Certi giocatori, ambiti, quando vogliono andare via è impossibile convincerli a rimanere, io cerco di prediligere sempre il rapporto umano con i giocatori. In questo momento il mercato non c'è". Lo ha detto Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, parlando a Telenuovo.