"Veloso non ci sarà, nemmeno Lasagna. Gli altri penso che siano tutti a disposizione, anche se a qualcuno servirà ancora qualche giorno". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, Igor Tudor fa il punto sugli infortunati in casa Hellas Verona senza pensare all'Inter, avversaria nel prossimo turno di campionato: "Bisogna finire bene, perché mancano poche partite e sono tutte difficili - ricorda il tecnico -. Ci sono tanti risultati con un gol di scarto, significa che c'è tanta 'vicinanza' tra le squadre. Mi aspetto una gara molto difficile ed equilibrata, nella quale vogliamo fare le nostre cose".