Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv su Twitch ha commentato la vittoria dell'Inter per 1-0 sul Torino nell'ultimo turno di Serie A. "L'Inter meritava di perdere, ha faticato molto e poteva prendere gol su ogni azione. Bisogna fare una statua ad Handanovic - le sue parole -. Quando ha attaccato lo ha fatto per inerzia, non con il gioco. La squadra è prevedibile, i giocatori non creano superiorità. Manca gente che salta l'uomo".