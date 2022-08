Nicola Ventola, intervenuto su Twitch durante la Bobo Tv, ha parlato dell'Inter, vittoriosa per 3-0 sullo Spezia nell'ultima giornata di Serie A. "L'Inter è una squadra che deve stare bene fisicamente - esordisce l'ex attaccante nerazzurro -. Quando non sta bene, mi preoccupa solo la fase di non possesso e il filtro del centrocampo, tra Brozovic e Calhanoglu perché Barella corre sempre. Se non sta bene, il centrocampo fa fatica ad aiutare la difesa. L'ho vista a Lecce e nel precampionato, se non sta bene fisicamente, soffre troppo".