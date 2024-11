"L'Inter le partite le deve chiudere. E' la solita squadra nell'arrivare a concludere, ma dietro concede un po' di più rispetto alla passata stagione. Non può permettersi di concedere 6-7 palle gol al Venezia. Non ci siamo... Correre avanti piace a tutti, indietro meno. Vedo un'Inter svogliata, che concede occasioni troppo facilmente. Detto questo, rimane la più forte in campionato, quella con più qualità". Così Nicola Ventola, nel classico appuntamento del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal'.

Sull'episodio arbitrale controverso con cui si è chiusa la partita di ieri a San Siro, Ventola non ha dubbi: "E' stragol del Venezia, in Premier te ne danno due. Non è fallo di mano...".