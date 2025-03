Anche Nicola Ventola, presente negli studi di Viva el Futbol, ha commentato il pareggio del Maradona tra Napoli e Inter. Di seguito le sue parole: "Mi ha sorpreso l'affanno fisico dell'Inter, gli attaccanti non riuscivano a tenere palla. Nel secondo tempo il Napoli ripartiva in continuazione. Non ho mai visto l'Inter così in difficoltà quasi in tutta la sua squadra. E questo è un periodo cruciale della stagione. Il Napoli andava tre volte di più dell'Inter: nerazzurri in grossa difficoltà, questo mi ha sorpreso. Fisicamente non sta bene".