"Una partita bellissima". Nel consueto appuntamento del lunedì sera con la 'Bobo Tv', in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, Nicola Ventola ha definito così Atalanta-Inter 2-3. "Entrambe le squadre hanno provato a vincere, i primi 20' dell'Atalanta sono stati devastanti - ha detto l'ex attaccante -. L'Inter non riusciva a palleggiare per la pressione avversaria, infatti Barella e Bastoni hanno incominciato a innervosirsi; l'unico sfogo era Dimarco. Faccio i complimenti all'Inter perché ha tenuto botta, poi trovando l'1-1 ha messo in difficoltà l'Atalanta. Nel secondo tempo, con i cambi di Gasperini, si è visto come la rosa dei nerazzurri si sia indebolita tanto".