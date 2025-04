Nicola Ventola, ospite sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato della sfida dell'Inter a Parma. Di seguito le sue parole: "Sono d'accordo con le scelte fatte da Inzaghi, che non si deve giustificare. Se tu sei l'Inter, in questo momento, con la rosa che hai, ti puoi permettere di fare le sue scelte sul doppio vantaggio contro il Parma. E' stata una questione mentale. L'Inter si sta giocando tre competizioni, sabato era abbastanza in controllo: difendo le scelte di Inzaghi in questa situazione di vantaggio", ha concluso.