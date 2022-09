L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola, ospite speciale di un torneo di calcio a 5 a scopo benefico organizzato in provincia di Pavia, ha commentato per la Gazzetta dello Sport l'avvio di campionato tormentato dell'Inter: "La difesa traballa? Sì, ma non è solo la difesa. Più volte ho detto che vedo l'Inter in difficoltà quando perde palla a centrocampo, c'è solo Nicolò Barella che cerca di recuperare. Vedo che fisicamente l'Inter non sta benissimo, ha meritato di perdere soprattutto il derby con il Milan che ha cercato di fare la partita per novanta minuti, con qualità".