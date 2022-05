Si è parlato anche di Udinese-Inter durante la 'Bobo tv', sul canale Twitch di Christian Vieri, dove Nicola Ventola ha dato il suo punto di vista sul 2-1 dei nerazzurri: "Ieri mi è sembrata l'Inter di Conte, ha difeso più bassa del solito. Dopo il ko col Bologna, è stata più accorta. Ha saputo soffrire, è arrivata una vittoria positiva perché il risultato è stato conquistato in maniera diversa dal solito. Ora la squadra sta bene, si vede in uomini come Barella e Perisic. Di base - ha concluso l'ex attaccante - tutti i giocatori sopra la sufficienza".