Il difensore del Venezia Michael Svoboda è intervenuto in esclusiva al "Talk Show" di TuttoVeneziaSport, parlando del prossimo campionato e degli attaccanti che non vede l'ora di incontrare: "Se rimarrà in Italia dico Lukaku, sarà speciale visto il fisico che ha. Poi non vedo l'ora di giocare contro il duo Lautaro Martinez-Thuram: parliamo di una delle coppie più forti al mondo".