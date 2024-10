Eusebio Di Francesco lo aveva in qualche modo preannunciato nella conferenza stampa della vigilia, adesso c'è l'ufficialità: Filip Stankovic fa il suo debutto in Serie A con la maglia del Venezia. Il giovane portiere arrivato dall'Inter in prestito in Laguna prende infatti il testimone da Jesse Joronen e difenderà i pali arancioneroverdi nel match contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dal primo minuto in campo anche Gaetano Pio Oristanio che affiancherà in attacco Joel Pohjanpalo.

