Tornato a disposizione del tecnico Paolo Vanoli dopo alcune settimane di lavoro di ricondizionamento fisico, l'attaccante del Venezia Marco Olivieri interviene in conferenza stampa parlando della sua esperienza nella Juventus, club col quale ha debuttato in Champions League: "La Juventus è una delle prime cinque squadre al mondo, devi stare sul pezzo e se sei lì non è per caso. Mi hanno sempre insegnato a migliorare e a lavorare, poi arrivano i risultati. Ho poi fatto tesoro dei compagni e delle esperienze, c’è gente che pagherebbe per imparare da compagni del genere, ho preso spunti di cui faccio tesoro".

Quando gli viene chiesto quale attaccante prende come riferimento, Olivieri però dirotta la sua scelta su un giocatore dell'Inter: "Mi piace molto Lautaro Martinez come seconda punta, da bambino di idoli forse Zlatan Ibrahimovic visto il carisma".