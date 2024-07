Parlando ai microfoni di Sky Sport, il nuovo allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco spiega come si deve sviluppare il mercato dei lagunari tornati in Serie A: "Sto facendo valutazioni sui giocatori, ma credo che 4-5 ragazzi serviranno, sia fra quelli che conoscono già il campionato sia fra i giovani bravi. Sarà fondamentale avere le coppie nei ruoli. Al momento stiamo provando il 3-4-2-1 o simili, per questo dico che in mezzo al campo manca qualcosa, sugli esterni anche. Davanti forse è un po' più completa la squadra, ma sui laterali serve qualcosa così come in difesa. Cerchiamo qualche giocatore giovane, ma anche d'esperienza". Dopo aver chiuso Gaetano Oristanio, ricordiamo che il Venezia è da tempo sulle tracce di Filip Stankovic.