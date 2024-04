"I giocatori non sono tutti uguali? Non si può pretendere di essere uguali a seconda della convenienza, non ci sono privilegi ma esistono delle differenze. il singolo giocatore ha più seguito della singola squadra nello sport moderno, anche in grandi club come Inter, Milan o Manchester City. Il che non significa che noi allenatori seguiamo la stessa linea della società perché se no lo spogliatoio implode". Così Julio Velasco, leggenda vivente della pallavolo, attualmente ct della Nazionale femminile di volley, durante l'evento il 'Foglio torna a San Siro'.

Sei stato contento della vittoria dello Scudetto dell'Inter?

"Sì, sì. Mi piace quando vincono le squadre in cui ho lavorato. Non sono tifoso di una squadra in particolare, ma ad esempio mi piace quello che sta facendo il Bologna, peraltro io abito lì. Mi piace il processo che ha fatto l'Atalanta, come ha vinto l'Europeo la Nazionale di Mancini a su cui nessuno scommetteva una lira prima del torneo. Gli ho detto che ha dato un apporto a tutto lo sport italiano".