Buona prestazione per Valentino Lazaro nella vittoria di ieri del Torino in Coppa Italia contro il Cosenza. "Lo prendemmo all'Inter perché era importante: può dare tanto a piede invertito o sul piede forte. E' una pedina che può fare bene, si è presentato bene. Ai quinti chiedo di attaccare la porta e di segnare di più", ha commentato ieri in conferenza stampa Paolo Vanoli.