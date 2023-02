Il Municipio 7 di Milano chiede più controlli delle forze dell’ordine e della Polizia locale per contrastare la moltiplicazione degli atti di vandalismo contro auto, case e aree verdi vicine allo stadio di San Siro durante le partite di Milan e Inter. La mozione del 'parlamentino', approvata all’unanimità, denuncia "le numerose segnalazioni ricevute dai residenti dell’area intorno allo stadio Meazza per il verificarsi di atti vandalici (quali rottura dei vetri di tutte le auto posteggiate, scassi per furti nei garage e invasione dei giardini di proprietà privata). Questi episodi di vandalismo e di sosta abusiva si intensificano soprattutto durante le manifestazioni che si svolgono allo stadio di San Siro".

La mozione chiede che la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati si attivi con la Giunta comunale per ottenere "le misure necessarie per garantire un maggiore presidio delle forze dell’ordine durante lo svolgimento di partite e concerti allo stadio di San Siro e ottenere maggiori controlli". Non solo. Con un’altra mozione il Municipio 7 chiede all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli "un immediato contrasto ai mercati abusivi nel Quadrilatero San Siro, intensificando in accordo con Polizia locale, Questura e Prefettura operazioni di controllo con un presidio fisso il lunedì mattina in via Zamagna 4, e tutti gli altri giorni al pomeriggio, e maggiori controlli in piazzale Selinunte, all’angolo con viale Aretusa". E, ancora, di "prevedere l’intervento dei servizi sociali, nel caso si rilevi la presenza di minori nei sopracitati mercatini abusivi" e di "confiscare la merce abusiva, venduta illegalmente" in quelle aree.