Louis van Gaal, ct della Nazionale olandese, ha spronato in conferenza stampa Denzel Dumfries, il quale era al suo fianco per rispondere alle domande dei media alla vigilia della gara di Nations League contro la Polonia. "Il 3-5-2 è fatto per te, lo giochi già anche in Italia con l'Inter. Devi solo migliorare un po'", ha detto col sorriso l'ex allenatore dell'Ajax. Prima di rivolgersi ai giornalisti: "Sta facendo qualcosa di fantastico visto che è arrivato a giocare per gli Orange dopo tanti anni nel calcio dilettantistico".