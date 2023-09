Dall'Olanda arrivano accuse pesantissime a proposito della vittoria dell'Argentina al Mondiale in Qatar. Sono uscite dalla bocca di Louis van Gaal, ex ct Orange, eliminato proprio dall'Albiceleste ai quarti di finale dopo una partita tesissima che si è risolta, non senza polemiche, ai rigori: "Quando vedi come l'Argentina segna i gol e come noi li prendiamo e come alcuni giocatori argentini sono andati oltre il limite e non sono stati penalizzati, penso che sia stato tutto premeditato - le sue parole -. Se sto dicendo che Messi doveva essere campione del mondo? Penso di sì".