"Conosco Antonio Conte: è un vincente, porta tutti al massimo. L’Inter ha il vantaggio di avere dato continuità, il Napoli ha cambiato tanto però conoscendo l’allenatore fino alla fine lotterà per lo Scudetto”. Questo il parere espresso ai microfoni di Tutto Mercato Web dall’ex direttore sportivo di Padova e Ascoli, Marco Valentini.

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

“Inter e Napoli non hanno bisogno di fare rivoluzioni, ci sta che non facciano nulla. il Milan è più indietro come rosa e progetto, è più in evoluzione e rincorre. I rossoneri devono fare chiarezza: tra rinnovi in ballo e gruppo da fortificare”.