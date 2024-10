Come noto purtroppo, Valentin Carboni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per lui stagione finita. L'attaccante dell'Inter, in prestito al Marsiglia, ha deciso di operarsi a Barcellona, su consiglio anche del connazionale Lionel Messi. Dopo l'operazione comincerà il percorso di fisioterapia e riabilitazione per tornare a giocare dalla prossima stagione sportiva.