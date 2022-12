Intervistato dal quotidiano Clarin , Jorge Valdano ha sottolineato la bravura da parte del ct argentino Lionel Scaloni nel modificare prontamente le proprie gerarchie di formazione trovando in Enzo Fernandez e Julian Alvarez gli uomini chiave per la svolta in questi Mondiali: "Scaloni ha inserito molto velocemente giocatori che hanno stravolto la Nazionale. L'intelligenza di Alexis Mac Allister , che dà continuità al gioco, la lucidità di Enzo Fernandez, la straordinaria mobilità di Julian Alvarez.

L'allenatore ha avuto semplicemente i riflessi per risolvere alcuni problemi e penso che anche la partita con l'Arabia Saudita abbia aiutato a prendere decisioni. Quella partita che logicamente ha generato uno sconvolgimento emotivo in squadra ha costretto a rivedere l'assetto e Scaloni ha preso tutte le decisioni del caso. Questo non significa parlare male di nessuno, ma semplicemente assistere al momento. Ci sono giocatori che sono in piena forma e ci sono altri giocatori che non sono in un momento di ispirazione e questo è necessario saperlo vedere".