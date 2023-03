Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il dirigente UEFA Michele Uva fa un'analisi del momento del calcio italiano: "Le tre italiane ai quarti di finale di Champions League? La credibilità ha un impatto sui valori delle società e dei diritti. Io non mi deprimo nel momento della difficoltà e non mi esalto nel momento dell’euforia del risultato sportivo. La credibilità di un prodotto soprattutto all’estero ha un principio globale, deve funzionare il campionato intero, la singola squadra traina ma non è determinante per il complessivo. Non posso giudicare i risultati delle squadre italiane, perché lavorando in UEFA devi essere equidistante, ma quando sei italiano e le cose vanno bene sei contento.