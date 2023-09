Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, si è pronunciato ai microfoni di Tutto Mercato Web sul campionato italiano partendo dall'ultimo derby: "Non c’è stata partita. L’Inter è fortissima, ha una rosa completa, di grande qualità. È la squadra favorita per lo Scudetto. Ma occhio alla Juventus: è completa, non ha le coppe. E può mettere in difficoltà l’Inter”.

Che mercato è stato quello passato?

“Un mercato fatto di tre step. Ho visto una sessione particolare e stanca, ma i colpi più importanti sono stati Davide Frattesi e Romelu Lukaku. Il centrocampista nerazzurro sarà una pedina importante anche per Spalletti”.