Si è chiuso con un deludente 0-0 in casa contro l'Albirex Niigata, nel giorno del ritiro di due colonne dei Red Devils del Sol Levante quali Shinzo Koroki e Tomoya Ugajin e dell'addio al club dell'olandese Bryan Linssen, il deludente campionato degli Urawa Red Diamonds: la formazione giapponese avversaria dell'Inter nel prossimo Mundial de Clubes ha infatti terminato addirittura al 13esimo posto la J.League 1 del 2024, a una distanza siderale dal Vissel Kobe campione nazionale.

A fine partita, il tecnico Maciej Skorza ha annunciato i suoi propositi per il campionato che verrà: "Voglio costruire una squadra che possa competere nella J.League ed essere tra le prime tre. La squadra che voglio creare è quella che può controllare il gioco e giocare con una costruzione più efficace di quella attuale. E quando pensiamo a cosa dobbiamo fare la prossima stagione, ci sono alcune cose che abbiamo migliorato negli ultimi tre mesi. Ad esempio, abbiamo migliorato la nostra gestione del rischio quando perdiamo palla, penso che abbiamo migliorato il nostro coordinamento nella difesa a zona. E penso che sia importante controllare la partita in modo equilibrato per 90 minuti. Credo che ci siano state anche lezioni apprese per la prossima stagione. Spero che sia migliore per tutti", le parole riportate dal sito ufficiale del club.