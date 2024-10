Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel Maldini, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero.

Secondo i quotisti di Goldbet e Better, sarebbe però l'Inter in pole per accaparrarsi Maldini nella prossima estate: un passaggio in nerazzurro, con sgarbo ai cugini e interruzione della celebre "dinastia", paga 4 volte la posta, in netto vantaggio sulla Juventus a 8 e sul Milan a 10, al pari del Napoli. Non è affatto da escludere, però, una permanenza al Monza, offerta a 1,75.