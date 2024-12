Serata particolare, quella di martedì, per Hakan Calhanoglu, che ritroverà da avversario quel Bayer Leverkusen nel quale ha giocato per ben tre stagioni, tra il 2014 e il 2017, segnando 28 gol in 115 presenze prima di prendere il volo verso l'Italia con l'ingaggio da parte del Milan. Il centrocampista nazionale turco dell'Inter è nato a Mannheim in Germania e lì ha indossato anche le maglie di Karlsruhe (2009-13) e Amburgo (2013/14).