Dopo il rigore parato da André Onana nel match di Champions League contro il Copenhagen, la FA avrebbe indagato su un post pubblicato dal compagno di squadra dell'ex Inter, Garnacho per l'utilizzo dell'emoticon di un gorilla a corredo di una foto che ritraeva il portiere camerunese nel momento dell'esultanza post-parata. Dopo la sopraccitata indagine è lo stesso Onana ad esprimersi in merito alla questione: "Le persone non possono scegliere da cosa dovrei essere offeso. So esattamente cosa voleva significare il post di Garnacho: potenza e forza. La questione non dovrebbe andare oltre".

People cannot choose what I should be offended by.



I know exactly what @agarnacho7 meant: power & strength.



This matter should go no further.



