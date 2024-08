In occasione degli ultimi tre giorni del calciomercato estivo 2024, organizzati da Adise insieme a Master Group Sport, Sheraton Milan San Siro sarà il palcoscenico di una serie di eventi importanti per il mondo del calcio. Dal 28 al 30 agosto, l’hotel ospiterà tavole rotonde e conferenze con la partecipazione di figure chiave del settore sportivo, giuridico e manageriale. Nel dettaglio il programma completo, che prevede anche la presenza di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e di Assodirettori:



28 Agosto 2024:



Il primo appuntamento della giornata sarà alle 11:30 con una tavola rotonda intitolata “Decreto 36 e lavoro sportivo”, in cui si discuteranno le novità legislative e i loro impatti futuri. Tra i relatori spiccano nomi come Giuseppe Marotta e Simone Alberici, che affronteranno temi quali la figura del dirigente sportivo post Decreto 36 e la professionalizzazione nel settore sportivo.

Nel pomeriggio, alle 15:30, l’attenzione si sposterà sulle “Riforme regolamentari A.I.A.” per la stagione 2024/25, con interventi di Gianluca Rocchi e altri esperti del settore arbitrale.



29 Agosto 2024:



La mattina del 29 agosto, con un incontro alle 11:30, sarà dedicata ai colori del calcio e all’evoluzione delle maglie dei club. Seguirà una tavola rotonda alle 15:30 sulle nuove realtà normative e contrattuali che stanno trasformando la gestione dei club. La giornata si concluderà con discussioni riguardanti le tutele dei crediti e i regimi disciplinari per gli agenti sportivi, con la partecipazione di Christian Bosco e Antonio D’Atri.



30 Agosto 2024:



L’ultimo giorno vedrà, alle 11:30, la presentazione della figurina storica di Carlo Montanari, primo presidente dell’A.Di.Se. La giornata proseguirà con una riunione del Coordinamento Nazionale CGS A.Di.Se alle 15:30 e terminerà con la chiusura della porta del Calciomercato.