Anche il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri commenta la notizia dell'elezione di Ezio Simonelli come nuovo presidente della Lega Serie A: "È arrivata una maggioranza di 14 società, quindi credo che questo sia a indicare una scelta e non c'è molto da discutere con una maggioranza di questo genere. Sulla persona siamo contenti, speriamo di riprendere il discorso della Lega di A con l'Assoallenatori, discorso che si è interrotto e mi riferisco all'accordo collettivo. Non l'abbiamo chiuso ma speriamo di poter arrivare a questo sedendoci ad un tavolo", le sue parole a LaPresse.

Uliveri esprime poi un auspicio: "Spero anche io, come Gabriele Gravina, in un clima più disteso. Alla base c'è comunque la scelta di 14 società e questo è un segnale di coesione e compattezza. Credo sarà il presidente di tutti", ha aggiunto.