A margine dell'elezione di Matteo Marani come presidente della Lega Pro, Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha parlato delle condizioni attuali del sistema calcio indicando la strada per una risalita: "Io credo che il sistema calcio in generale, e credo che anche la Serie C, non può ripartire dal calcio ma dalla situazione di questo Paese. Il calcio è inserito dentro al sistema. In un Paese che ha grande difficoltà. Quando noi pensiamo ai tifosi negli stadi dobbiamo pensare ad una cosa semplicissima: una persona normale ha i soldi per andare allo stadio? Una famiglia normale? Quindi bisogna rivedere tante cose.