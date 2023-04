Intervista su Tuttosport per Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori. Si è parlato anche di uno degli allenatori emergenti della Serie A, Thiago Motta. "Lui tra i tecnici della nouvelle vague italiana? Certo, da calciatore anche se è brasiliano ha indossato la maglia azzurra. Poi certo il suo calcio è stato influenzato da esperienze avute anche all’estero.

Il mercato dei nostri allenatori è globale, mondiale, tutti devono essere pronti a tutto. De Zerbi in Premier League sta facendo benissimo, non era affatto scontato per uno come lui che lì non aveva mai allenato. E poi magari tra pochi mesi ci riprendiamo Conte".