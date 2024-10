Dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, adesso è ufficiale: Thomas Tuchel riparte dall'Inghilterra. L'ex allenatore del Bayern Monaco, con cui si è separato al termine della stagione scorsa, torna nel Regno Unito dopo la deludente parentesi al Chelsea e lo fa entrando dalla porta principale per sedersi sulla panchina più prestigiosa: quella della Nazionale inglese. L'uscita dall'Europeo è stata per Gareth Southgate una spada di Damocle che ha troncato i lunghi otto anni di gestione del tecnico inglese che, dopo la sconfitta in finale per mano della Spagna, seconda consecutiva dopo il successo dell'Italia a Wembley nel 2021, ha dato le dimissioni passando il testimone ad interim a Lee Carsley. Dopo la parentesi delle prime quattro partite di Nations League con Carsley, i Tre Leoni annunciano la loro guida definitiva che prenderà le redini della squadra dal prossimo 1° gennaio: "La nostra Nazionale ha il nuovo allenatore dal 2025" si legge nell'annuncio ufficiale della Federazione inglese.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024